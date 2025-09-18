Con i nuovi Meta Ray Ban Display non guardiamo più il mondo su uno schermo ma lo viviamo attraverso un paio di occhiali

È ufficiale: Mark Zuckerberg non vuole più che guardiamo il mondo attraverso uno schermo. Vuole che lo viviamo attraverso un paio di occhiali e con l' AI. E al Connect 2025, l'annuale evento che si è svolto stanotte per presentare tutte le novità Meta, l'ha detto chiaro, con un trittico di annunci che sembrano lanciare una nuova categoria di wearable. Non solo nuove montature con schermo integrato, ma anche un braccialetto che ti legge i pensieri.

In questa notizia si parla di: nuovi - meta

Display integrato e controllo col braccialetto, i nuovi occhiali smart di Meta faranno un passo nel futuro; Cosa sono i Meta Ray-Ban Display, i nuovi AI glasses super intelligenti; Mark Zuckerberg presenta i Meta Ray-Ban con display.

Meta svela nuovi occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban e Oakley - Ban e Oakley: ecco caratteristiche e prezzi dei modelli annunciati in queste ore ... Da libero.it

La prova dei nuovi occhiali finisce male: i Meta Ray-Ban si bloccano per una salsa Thai - L'evento avrebbe dovuto presentare i nuovi occhiali intelligenti capaci di trasformare lo smartphone in un accessorio, ma le demo interrotte e i problemi ... Scrive fanpage.it