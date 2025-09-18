Comunità SANE in Campania il progetto per educare i giovani a sconfiggere l’obesità
Trasformare un primato negativo in un’occasione di rinascita, ponendo al centro il diritto dei ragazzi a crescere in modo sano. Con queste parole l’assessora alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini, ha chiuso i lavori della presentazione del progetto scientifico “Comunità S.A.N.E.”, svoltasi nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia. L’iniziativa, promossa dall’ Ospedale Evangelico Betania, dalla Fondazione Valter Longo e la Form.it, rappresenta la prima grande sperimentazione su scala regionale per contrastare l’obesità infantile, un’emergenza che vede la Campania ai primi posti in Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
