Comunità ebraica | Non far rivivere il clima del ’68
"I fatti sono avvenuti all’ Università. Il padrone di casa è il rettore. Ci aspettiamo che agisca in scienza, coscienza e responsabilità per garantire la sicurezza di tutti, la libertà ed il pluralismo dell’insegnamento". Lo dice il presidente della comunità ebraica Andrea Gottfried alla luce dell’interruzione di una lezione all’Ateneo del prof. Rino Casella, interruzione poi sfociata in "insulti, spintoni" col docente andato al pronto soccorso (sette giorni di prognosi). Lo stesso Gottfried aggiunge: "Mi auguro che non si debba rivivere il clima del ’68 visti i risultati che ne sono scaturiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
