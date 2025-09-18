Compravendita ok resta il problema affitti

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Toscana passando per alcune regioni del centro e del nord e addirittura dall’estero: il sogno nel cassetto di chi può permetterselo è comprare una casa, un immobile di pregio a Viareggio come a Forte dei Marmi, come a Massarosa e Torre del Lago, zone in cui i prezzi sono più accessibili. Chi invece non può affrontare l’acquisto ripiega sulla seconda casa al mare in affitto: il mercato immobiliare viareggino e versiliese è una cartina di tornasole e conferma, attraverso le dichiarazioni di Armando Barsotti e Simone Casani, presidente e vicepresidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, di essere un settore solido e attrattivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

compravendita ok resta il problema affitti

© Lanazione.it - "Compravendita ok, resta il problema affitti"

In questa notizia si parla di: compravendita - resta

Compravendita ok, resta il problema affitti.

compravendita ok resta problema"Compravendita ok, resta il problema affitti" - Anche Leonardo Ciancarella sottolinea la difficoltà nel trovare casa a Viareggio per chi ha bisogno di un’abitazione per lunghi periodi ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Compravendita Ok Resta Problema