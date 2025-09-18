Completato l' intervento di ristrutturazione | inaugura la filiale bancaria
E' prevista nel pomeriggio di venerdì 19 settembre alle 15.30, in via Dante Alighieri 11, l'inaugurazione dell'agenzia Emil Banca di Portomaggiore che dopo un'accurata ristrutturazione è nuovamente al servizio della comunità con spazi più moderni.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: completato - intervento
La sicurezza sul canale . Completato l’intervento
Riqualificazione energetica a San Severino: completato l'intervento presso la scuola ‘Sant’Alfonso Maria De Liguori’ di Ciorani
Strada provinciale 215, completato il primo intervento di messa in sicurezza a San Vincenzo
NUOVO INTERVENTO ALLA VILLETTA A CONCLUSIONE DELLA FESTA DELL’AMBIENTE In questi giorni è stato completato un nuovo intervento di riqualificazione presso Parco Calahorra (La Villetta), con la pulizia dell’area finora non fruibile e l’installazi - facebook.com Vai su Facebook
Completato l'intervento di ristrutturazione: inaugura la filiale bancaria; Fine dei lavori della piazzetta di via Santa Fortunata, con le targhe dedicate a sei donne livornesi illustri; Centro diurno via Odorici. Inaugurazione.
Completato il progetto per la ristrutturazione di scuola e palestra - L'amministrazione comunale ha messo nero su bianco i 44 elaborati che costituiscono il progetto definitivo- Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Sansepolcro: Completato l’ultimo intervento di riqualificazione a Porta del Castello - L’Amministrazione Comunale di Sansepolcro rende noto che è stato completato l’ultimo stralcio dei lavori di riqualificazione nella zona di Porta del Castello, con l’installazione di nuovi elementi di ... lanazione.it scrive