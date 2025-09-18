Completata la rampa di accesso facilitato al Comune da via Casimiro

BRINDISI - È opera compiuta la rampa di accesso al Comune dall’ingresso di via Casimiro 40, dov’è anche ubicato l’ascensore per consentire l’accesso a tutti gli uffici e soprattutto agli uffici del primo piano del settore Lavori pubblici, a quanti non deambulano con facilità.Questa mattina, alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

