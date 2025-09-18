Competenze emotive e sociali a scuola | bando Indire per 60 istituti Scadenza 5 ottobre
C’è tempo fino al 5 ottobre per aderire alla prima sperimentazione nazionale sulle competenze emotive, sociali ed etiche. Si tratta di un’iniziativa che coinvolgerà 60 scuole in tutta Italia e un gruppo di 200 docenti, selezionati attraverso un bando pubblicato nell’ambito del movimento Avanguardie Educative promosso da INDIRE. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: competenze - emotive
Apprendimento socio-emotivo, le competenze emotive apprese a 4 anni migliorano il successo formativo a 14 anni. Lo studio americano
Schermi battono altalene: uno su tre resta in casa dopo le lezioni e uno su cinque pure nel weekend, lo studio su 2.568 alunni indica rischi per benessere e competenze socio?emotive
LO SAPEVATE CHE... In Danimarca lo sviluppo delle competenze emotive è parte integrante del curriculum scolastico? Tutti gli studenti dai 6 ai 16 anni partecipano a sessioni settimanali dedicate al benessere emotivo e alle relazioni. Questi incontri offrono u - facebook.com Vai su Facebook
Competenze emotive e sociali a scuola: bando Indire per 60 istituti. Scadenza 5 ottobre; Aperte le candidature al progetto sulle competenze emotive, sociali ed etiche; Per la prima volta un esperimento lo certifica: con le scuole chiuse si perdono le competenze.
Ritorno a scuola: le regole d'oro contro lo stress degli studenti - Il ritorno a scuola può creare ansia negli studenti ed esacerbare le fragilità. Si legge su gazzetta.it
SCUOLA/ Dalle competenze trasversali al curricolo di istituto, c’è un “capitale” da non disperdere - Un volume di Damiano Previtali sulle competenze non cognitive aiuta le scuole a sviluppare le soft skills in accordo con la normativa e la didattica Cercando con una delle più diffuse applicazioni di ... Secondo ilsussidiario.net