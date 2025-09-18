Compensi per pratiche pensioni monitoraggio Passweb entro il 20 settembre

Orizzontescuola.it | 18 set 2025

Con una nota del 4 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proroga del monitoraggio delle pratiche pensionistiche 202425 (PASSWEB). La nuova scadenza è fissata al 20 settembre 2025, termine entro il quale le scuole dovranno concludere le operazioni di verifica e validazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

