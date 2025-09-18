Como scontro in aula | la minoranza deposita 98 interrogazioni per ottenere le risposte negate
Presentazione ad alta tensione per il Documento unico di programmazione (Dup) a Como. In una lettera diffusa dai firmatari dell’opposizione, i consiglieri denunciano che la Giunta, “in occasione della presentazione in consiglio comunale del Documento unico di programmazione (Dup)”, “si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni
Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy muore a 33 anni
Incidente sul lago di Como, morta una 32enne dopo un tragico scontro tra barche: c’è anche un ferito
SCONTRO TRA MOTO A GRANDATE, IN PROVINCIA DI COMO, MUORE FABIO CRISCITELLI (foto @L'Unione Sarda) UN RAGAZZO DI 17 ANNI ORIGINARIO DI #MAMOIADA, Nella notte fra sabato e domenica, Fabio Crescitelli a bordo della sua TN Rancin - facebook.com Vai su Facebook
