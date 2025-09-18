Como scontro in aula | la minoranza deposita 98 interrogazioni per ottenere le risposte negate

Presentazione ad alta tensione per il Documento unico di programmazione (Dup) a Como. In una lettera diffusa dai firmatari dell’opposizione, i consiglieri denunciano che la Giunta, “in occasione della presentazione in consiglio comunale del Documento unico di programmazione (Dup)”, “si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

