Como l’arte contemporanea incontra lo sport | una mostra diffusa per Milano-Cortina 2026

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la Fondazione Como Arte ETS presenta un ambizioso progetto espositivo che trasforma Como in una vera e propria “città museo” dove arte contemporanea e sport si incontrano nei luoghi simbolo dell’attività sportiva cittadina. La mostra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

