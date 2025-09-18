Commento al Vangelo di oggi 18 settembre 2025 | Lc 7,36-50

Lalucedimaria.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 18 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco»» Dal Vangelo secondo Luca Lc 7,36-50 In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 18 settembre 2025 lc 736 50

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 18 settembre 2025: Lc 7,36-50

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 26 giugno 2025: Mt 7,21-29

Commento al Vangelo di oggi 27 giugno 2025: Lc 15,3-7

Commento al Vangelo di oggi 28 giugno 2025: Lc 2,41-51

Paolo Curtaz - Commento al Vangelo del 18 Luglio 2025 -; Apostoli della Parola - Commento al Vangelo di oggi, 18 Luglio 2025 -; p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 18 Luglio 2025 -.

commento vangelo oggi 18Commento al Vangelo di oggi 17 settembre 2025: Lc 7,31-35 - Meditiamo il Vangelo del 17 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Secondo lalucedimaria.it

commento vangelo oggi 18Commento al Vangelo di oggi 15 settembre 2025: Gv 19,25-27 - Meditiamo il Vangelo del 15  settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Da lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 18