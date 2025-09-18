Commento al Vangelo di oggi 18 settembre 2025 | Lc 7,36-50
Meditiamo il Vangelo del 18 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco»» Dal Vangelo secondo Luca Lc 7,36-50 In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: commento - vangelo
Commento al Vangelo di oggi 26 giugno 2025: Mt 7,21-29
Commento al Vangelo di oggi 27 giugno 2025: Lc 15,3-7
Commento al Vangelo di oggi 28 giugno 2025: Lc 2,41-51
Vangelo e commento di oggi 18 settembre: - X Vai su X
Commento al Vangelo del 17 settembre Vai su Facebook
Paolo Curtaz - Commento al Vangelo del 18 Luglio 2025 -; Apostoli della Parola - Commento al Vangelo di oggi, 18 Luglio 2025 -; p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 18 Luglio 2025 -.
Commento al Vangelo di oggi 17 settembre 2025: Lc 7,31-35 - Meditiamo il Vangelo del 17 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Secondo lalucedimaria.it
Commento al Vangelo di oggi 15 settembre 2025: Gv 19,25-27 - Meditiamo il Vangelo del 15 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Da lalucedimaria.it