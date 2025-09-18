Commemorazione dei militari italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale | 6 medaglie alla memoria
Si è svolta questa mattina in Prefettura a Bari la cerimonia per commemorare la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale,Nel corso dell'appuntamento, il prefetto di Bari ha voluto sottolineare l'importanza del tramandare i valori. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Si è svolta questa mattina la commemorazione per il 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazismo e dal fascismo. Un ringraziamento all' ANPI Labico "Raffaele Aversa e Camilla Ravera" , alle autorità civili, religiose e militari presenti, alla Protezione civile, ai
A Brindisi, per la commemorazione della "Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare", un tributo dedicato ai marinai, militari e civili, che hanno fatto del mare il loro sacrario.
Commemorazione dei militari italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale: 6 medaglie alla memoria; Intitolazione dei Giardini agli Internati Militari Italiani e incontro pubblico di approfondimento storico; “Soldati italiani internati nei lager: la memoria è un monito attivo per la pace”.
In Sala Armeria di Palazzo Ducale un event per la Giornata degli Internati Militari Italiani - L'iniziativa si propone di approfondire le vicende e le esperienze di internamento attraverso la voce e le opere dei protagonisti lucchesi
"20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale" - Arezzo, 18 settembre 2025 – Il prossimo 20 settembre ricorre la "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale", istituita dalla legge 13 ge