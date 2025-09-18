Commemorazione dei militari italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale | 6 medaglie alla memoria

Baritoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina in Prefettura a Bari la cerimonia per commemorare la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale,Nel corso dell'appuntamento, il prefetto di Bari ha voluto sottolineare l'importanza del tramandare i valori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: commemorazione - militari

Commemorazione dei militari italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale: 6 medaglie alla memoria; Intitolazione dei Giardini agli Internati Militari Italiani e incontro pubblico di approfondimento storico; “Soldati italiani internati nei lager: la memoria è un monito attivo per la pace”.

commemorazione militari italiani internatiIn Sala Armeria di Palazzo Ducale un event per la Giornata degli Internati Militari Italiani - L’iniziativa si propone di approfondire le vicende e le esperienze di internamento attraverso la voce e le opere dei protagonisti lucchesi ... Come scrive luccaindiretta.it

commemorazione militari italiani internati“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” - Arezzo, 18 settembre 2025 – Il prossimo 20 settembre ricorre la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge 13 ge ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Militari Italiani Internati