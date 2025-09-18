Come Sbloccare le Silver Icons in FC 26 | Guida Completa agli Obiettivi

FC 26 è finalmente arrivato e, insieme al ritorno della modalità Silver Stars, troviamo una grande novità che farà felici tantissimi giocatori: le Silver Icons. Per la prima volta, infatti, potremo ottenere leggende del calcio in versione argento, completando una serie di obiettivi dedicati. Ma quali sono le sfide da superare e come fare per ottenerle nel modo più veloce possibile? In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come sbloccare tutte le 5 Silver Icons disponibili in EA Sports FC 26 Ultimate Team. Dove trovare le Silver Icons in FC 26. Le Silver Icons si trovano nella sezione Obiettivi Stagionali. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Come Sbloccare le Silver Icons in FC 26: Guida Completa agli Obiettivi

In questa notizia si parla di: sbloccare - silver

Dai più spazio alla tua conservazione con il Freezer a Pozzetto Akai Silver da 100L! Scopri lo speciale bit.ly/mauys-backtoschool25 Compatto, elegante e capiente, è l’alleato perfetto per mantenere i tuoi alimenti sempre freschi e pronti all’uso. Con apert - facebook.com Vai su Facebook

Come Sbloccare le Silver Icons in FC 26: Guida Completa agli Obiettivi; FC 26: Tutte le ultimissime novità su Ultimate Team, Club e Carriera spiegate in dettaglio; EA FC 25 Zidane TOTY Icon In Regalo Come Ricevere La Carta E Come Effettuare L'Upgrade.

EA FC 24: come e se sbloccare Cannavaro Future Stars - È inutile, però, girarci intorno: EA FC 24 si basa tanto, così come in passato, su Ultimate Team e sulle sue fortune. Riporta gamesource.it

EA Sports FC 24: come sbloccare l'accesso al mercato Ultimate Team - Se non abbiamo sbloccato automaticamente l’accesso tramite la Wep app o la Companion App di EA Sports FC 24, dovremo assicurarcelo all’interno del gioco. Come scrive everyeye.it