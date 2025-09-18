Come prepararsi spiritualmente ed emotivamente ai giorni che precedono un’eclissi solare
Le eclissi solari sono da sempre eventi carichi di fascino e significato. In astrologia rappresentano momenti di svolta, occasioni di chiusura e nuovi inizi, periodi in cui l’energia si intensifica e porta alla luce ciò che va trasformato. Prepararsi consapevolmente nei giorni che precedono un’eclissi può aiutare a vivere questo fenomeno non con paura, ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: prepararsi - spiritualmente
Ci uniamo spiritualmente alla comunità di Naso che si appresta a celebrare la festa di S. Cono, facendo memoria delle comune radici e della condivisa devozione per il santo Abate, nostro vetusto patrono. - facebook.com Vai su Facebook