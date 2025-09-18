Le eclissi solari sono da sempre eventi carichi di fascino e significato. In astrologia rappresentano momenti di svolta, occasioni di chiusura e nuovi inizi, periodi in cui l’energia si intensifica e porta alla luce ciò che va trasformato. Prepararsi consapevolmente nei giorni che precedono un’eclissi può aiutare a vivere questo fenomeno non con paura, ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Come prepararsi spiritualmente ed emotivamente ai giorni che precedono un’eclissi solare