Come l’intelligenza artificiale entra nelle scuole secondo le nuove linee guida del ministero dell’Istruzione
Il documento del ministero indica come dirigenti, docenti, personale amministrativo, studenti e famiglie possano usare l’AI in modo responsabile, sicuro e consapevole, integrandola nei processi educativi. 🔗 Leggi su Wired.it
Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli
Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale
Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI
L'Intelligenza artificiale entra in politica In Albania il primo Ministro creato con l'AI; Nella scuola italiana arriva l'intelligenza artificiale | cosa cambia; Pene più severe per chi falsifica i video con l'Intelligenza artificiale.
L’intelligenza artificiale entra nelle scuole italiane: in cinque punti ecco le linee guida del Ministero - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le prime linee guida nazionali per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. Segnala infodata.ilsole24ore.com
Intelligenza artificiale a scuola? Sì, ma solo seguendo queste regole - Scuola e intelligenza artificiale: cosa prevede il nuovo decreto ministeriale, le regole da seguire e i rischi da conoscere. Da nostrofiglio.it