Come funziona l’effetto earworm? Perché alcune canzoni non escono dalla testa
Introduzione Ti è mai capitato di avere un ritornello che continua a girarti in testa senza sosta? Questo. L'articolo proviene da MultiSapere. 🔗 Leggi su Multisapere.com
In questa notizia si parla di: funziona - effetto
Effetto lifting immediato e benefici anti-age nel tempo. L’elettrostimolazione viso con micro e nanocorrente tonifica e rivitalizza. Ecco come funziona (e con quali device provarla)
Ti sei mai chiesta come funziona la laminazione delle ciglia? Ecco il segreto per avere ciglia naturali, sane e con un effetto ‘mascara’… senza mascara! #lauradallatina #esteticaavanzata #epilazionelaser #laminazione #ciglia - facebook.com Vai su Facebook