Colto sul fatto e alla perquisizione spuntano 75 grammi di hashish denunciato per spaccio

Un giovane incensurato è stato denunciato dai Carabinieri di Cesenatico per spaccio di droga. E' stato sorpreso a cedere due dosi di hashish a due ragazzi, che a loro volta hanno rimediato una segnalazione alla prefettura come assuntori. Nel corso della perquisizione sono stati trovati dai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Colto sul fatto e alla perquisizione spuntano 75 grammi di hashish, denunciato per spaccio

