Colto sul fatto e alla perquisizione spuntano 75 grammi di hashish denunciato per spaccio
Un giovane incensurato è stato denunciato dai Carabinieri di Cesenatico per spaccio di droga. E' stato sorpreso a cedere due dosi di hashish a due ragazzi, che a loro volta hanno rimediato una segnalazione alla prefettura come assuntori. Nel corso della perquisizione sono stati trovati dai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
l'uomo - 69 anni - è stato colto da malore fulminante sui sentieri montani. Inutili i soccorsi del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco; era molto conosciuto anche a Fiuggi
Milano, maestro arrestato per abusi su una alunna di 10 anni: colto in flagrante dalle telecamere. In casa sua disegni e messaggi della bambina.