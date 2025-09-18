Coltivava marijuana in giardino | giovane arrestato a Tor San Lorenzo

Ardea, 18 settembre 2025 – Proseguono i risultati positivi dell’attività dei carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo dopo l’insediamento del nuovo comandante, il luogotenente Petrina. L’obiettivo resta quello di garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini del territorio. A seguito di un’attenta attività investigativa, fatta di appostamenti e servizi di osservazione, i militari hanno individuato una piccola coltivazione di marijuana in un’abitazione della zona. Nel giardino, infatti, erano state collocate diverse piante in vaso che, a un controllo più accurato, si sono rivelate essere stupefacente del tipo marijuana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it