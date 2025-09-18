Colpo di scena Napoli la previsione ribalta tutto | Guardiola avvisato
Brutto presentimento, in vista del super match di Champions di questa sera, verso il City: il messaggio è netto Manca sempre meno al match di questa sera tra Manchester City e Napoli. Gli azzurri proveranno a dimostrare di poter reggere il peso delle grandi notti europee fin dal primo appuntamento. Il confronto promette scintille, e tra i tanti temi, spunta una previsione che sta facendo discutere. E, sorprendentemente, non è a favore degli uomini di Guardiola. City – Napoli, il pronostico che spiazza i tifosi. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giancarlo Padovan ha lanciato un’ impopolare previsione sul big match tra Napoli e Manchester City, immaginando uno scenario che ribalta i pronostici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: colpo - scena
Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club
Jurassic World e il ritorno di un colpo di scena dal passato
“C’è stato un grave errore”. Garlasco, clamoroso colpo di scena: parla l’ex Ris Garofano
? Colpo di scena in Centrale a Milano: borseggiatrice incastrata dal “metro-timing” perfetto http://dlvr.it/TN8HVc #Milano #Borseggio #Polizia #Furto #Centrale - X Vai su X
Sentite che cosa ha detto Noah Hawley sul ruolo dello xenomorfo di Wendy all'interno della storia di Alien: Pianeta Terra. https://serial.everyeye.it/notizie/alien-pianeta-terra-noah-hawley-commenta-clamoroso-colpo-scena-xenomorfo-828401.html?utm_med - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Prossima Settimana, possibili colpi di scena all'orizzonte, cosa è previsto; Meteo Napoli, primavera pazza: arriva il caldo (ma con la pioggia); Colpo di scena per i Giorni della Merla: l'esperto Daniele Ingemi ci spiega oggi la grande sorpresa nei modelli.
Fiorentina-Napoli, Chiarugi: "Attenzione al colpo di scena" - L'ex calciatore azzurro Luciano Chiarugi ha parlato della partita che il Napoli di Conte giocherà sabato sera all'Artemio Franchi di Firenze. Riporta msn.com
Calciomercato Napoli News/ Colpo di scena Lookman? Una big piomba su Nusa! - Il calciomercato Napoli vede gli azzurri molto attivi sia in entrata che in uscita. Secondo ilsussidiario.net