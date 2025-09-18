Colpo di scena in Centrale a Milano | borseggiatrice incastrata dal metro-timing perfetto

Milano – Un furto perfetto rovinato da un dettaglio: la presenza della polizia locale nel momento sbagliato. È successo sulla banchina gialla della M3, stazione Centrale, dove gli agenti hanno assistito a una scena degna di un film: una donna si avvicina a una passeggera in attesa, sale sul treno, le sfila il portafoglio con destrezza da prestigiatrice e scende immediatamente, credendo di aver messo a segno il colpo. Peccato che i “suoi spettatori” fossero in divisa e con le manette a portata di mano. La donna, identificata come F.E.S.I. (iniziali), 29 anni originaria del Cile, ha scoperto troppo tardi che il suo “metro-timing” perfetto aveva un piccolo intoppo: gli occhi attenti dei poliziotti locali milanesi, che non si sono lasciati sfuggire i suoi movimenti sospetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo di scena in Centrale a Milano: borseggiatrice incastrata dal “metro-timing” perfetto

