Colpo di pistola al petto È gravissimo

Lanazione.it | 18 set 2025

Uno sparo ieri mattina ha improvvisamente squarciato la tranquillità di Cavallina, frazione di Barberino di Mugello a due passi dal lago di Bilancino. La detonazione proveneniva da uno dei garage condominiali della zona, poi le urla hanno richiamato vicini di casa e abitanti della zona, che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trovato un uomo di 67 anni, in una pozza di sangue e con una profonda ferita al torace, ma ancora vivo. L’uomo, caricato prima in ambulanza e poi sul Pegaso, è stato portato all’ospedale di Careggi, dove versa in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, stazione di Barberino di Mugello, sono arrivati sul posto pochi istanti dopo i sanitari, e a loro toccherà il difficile compito di ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

colpo di pistola al petto 200 gravissimo

© Lanazione.it - Colpo di pistola al petto. È gravissimo



