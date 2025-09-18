All’ultimo secondo, con un tiro da lontano di Fiordilino che si infila dritto all’incrocio. La prima storica vittoria dell’ Inter U23 in Serie C arriva forse nel miglior modo possibile. I baby nerazzurri vincono 2-1 in rimonta sul campo della Virtus Verona, nella gara di recupero della terza giornata. I lombardi, autori di una prova solida nonostante le tante assenze, salgono così in zona playoff, al nono posto. Venendo al match, il tecnico nerazzurro Vecchi fa turnover con sei cambi rispetto alla gara contro il Lecco. In avvio la Virtus è più aggressiva e al 7’ passa in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo Munaretti trova un gran sinistro al volo che si infila all’angolino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colpo dell’Inter U23. All’ultimo assalto sbanca Verona (1-2)