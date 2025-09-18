Collegamento ferroviario tra Italia e Austria abbattuto l' ultimo diaframma del tunnel

AGI - "Per me è un onore essere qui e partecipare alla cerimonia di abbattimento del diaframma del cunicolo del tunnel del Brennero che permetterà di collegare due nazioni già profondamente unite dalla loro storia, dalla loro geografia e partner numerosi dossier europei e internazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero, al quale ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Un passo decisivo per la costruzione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, una giornata storica per l'intera Europa", ha aggiunto: "Questa galleria, quando entrerà in esercizio rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria, abbattendo i tempi di percorrenza, e questo avrà come conseguenza quella di decongestionare una arteria come l'A22 del Brennero e produrre effetti molto benefici dal punto di vista ambientali. 🔗 Leggi su Agi.it

