Collega accusato di violenza sessuale | Ha tentato di baciarmi in bagno

Reggio Emilia, 18 settembre 2025 – “Cercò di baciarmi sul collo e mi infilò le mani sotto i vestiti”. Lo ha raccontato in tribunale una giovane, ora 28enne, costituita parte civile nel processo con rito ordinario dove figura imputato un 33enne per violenza sessuale. Entrambi lavoravano nello stesso ambiente - un centro commerciale - con ruoli diversi. Si ritrovarono a una cena insieme ai colleghi in un ristorante di Reggio: qui, nella sera del 17 gennaio 2024, sarebbe avvenuto l’episodio ai danni della ragazza che aveva 26 anni ed era una studentessa universitaria. È stata sentita ieri davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Francesco Panchieri e Greta Iori; in aula il pubblico ministero Giulia Galfano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
