Coldiretti chiede sostegni economici per gli allevatori colpiti dalla blue tongue

Gli allevatori abruzzesi colpiti dal virus del blue tongue devono essere tutelati con sostegni economici. A dirlo Coldiretti Abruzzo al termine del tavolo verde che si è tenuto oggi in Regione Abruzzo chiedendo massima attenzione sulla crisi della zootecnia colpita recentemente anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

