Colazione presto e longevità Uno studio di Harvard mostra come l’orario del primo pasto influisce sulla salute e sulla durata della vita
S iamo quello che mangiamo e quando lo mangiamo. Un recente studio di Harvard e del Massachusetts General Hospital ha dimostrato che fare colazione presto non è solo un buon modo per affrontare la giornata con energia, ma anche una possibile strategia per vivere più a lungo. La ricerca, guidata dal dott. Hassan Dashti, ha analizzato abitudini e salute di quasi 3.000 persone monitorate per oltre trent’anni. Il risultato? Gli scienziati hanno scoperto che l’orario della colazione ha un rapporto diretto con la durata della vita. Piatto sano a colazione: le ricette dolci e salate a cui ispirarsi. guarda le foto Il legame tra orari dei pasti e salute psico-fisica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: colazione - presto
Il buongiorno si vede dal mattino! Sveglia presto e colazione alle 6 tra sorrisi e tonni giganti all’asta del mercato del pesce. Un mix di energia, colori e tradizione Tokyo #Tokyo #FishMarket #TunaAuction #TravelJapan #FoodCulture #EsperienzeUnic - facebook.com Vai su Facebook
Allenarsi la mattina presto è una scelta o una necessità. Spesso però ci si chiede se e cosa mangiare a colazione. La risposta dipende dalla durata e dall’intensità dell’allenamento, ma anche da come ci si è alimentati il giorno prima. Vediamo allora con Ross - X Vai su X
Quando fare colazione per vivere più a lungo: c’è una relazione tra orario e longevità - Un nuovo studio scientifico ha messo in relazione l'orario della colazione e il tasso di mortalità per capire come vivere meglio e più a lungo ... Scrive fanpage.it
Fare colazione presto aiuta a vivere meglio e più a lungo - Un recente studio evidenzia come l’orario dei pasti, in particolare la colazione, può influenzare salute e durata della vita negli anziani ... Lo riporta donnamoderna.com