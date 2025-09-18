Colazione presto e longevità Uno studio di Harvard mostra come l’orario del primo pasto influisce sulla salute e sulla durata della vita

S iamo quello che mangiamo e quando lo mangiamo. Un recente studio di Harvard e del Massachusetts General Hospital ha dimostrato che fare colazione presto non è solo un buon modo per affrontare la giornata con energia, ma anche una possibile strategia per vivere più a lungo. La ricerca, guidata dal dott. Hassan Dashti, ha analizzato abitudini e salute di quasi 3.000 persone monitorate per oltre trent’anni. Il risultato? Gli scienziati hanno scoperto che l’orario della colazione ha un rapporto diretto con la durata della vita. Piatto sano a colazione: le ricette dolci e salate a cui ispirarsi. guarda le foto Il legame tra orari dei pasti e salute psico-fisica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

