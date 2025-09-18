Colazione in musica | a Milano debutta The Oaties House di Kellogg’s

Il “crunch” della colazione ha una nuova voce: quella della nuova linea Kellogg’s Oaties, che debutta ufficialmente in Italia con un evento speciale all’interno di una location temporanea a Milano, la “ The Oaties House ”. Un viaggio tra gusto, suono e innovazione per scoprire la croccantezza come non l’abbiamo mai sentita prima. Una recente indagine Kellogg’s in collaborazione con YouGov ha rivelato che per circa la metà degli italiani che consumano cereali a colazione, la croccantezza è l’elemento più importante. Non solo una questione di consistenza: per 1 italiano su 3, il suono stesso del morso croccante stimola l’appetito e migliora l’esperienza del primo pasto della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

