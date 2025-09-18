Col-po basso Tributo a Luigi Lablache
Riprendono a Barco Teatro, dopo la pausa estiva, i concerti con aperitivo della stagione di musica da camera "Scatola Sonora": 7 appuntamenti con la musica classica e i suoi talenti, che ci accompagneranno fino alla fine dell'anno, insieme alle sfiziosità culinarie che la chef del Barco, Claudia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: basso - tributo
Il Comune di Mussomeli informa le famiglie con basso reddito sulla possibilità di richiedere un contributo per i libri scolastici. - facebook.com Vai su Facebook
Col-po basso. Tributo a Luigi Lablache il 27 settembre 2025; Scatola sonora 2025; Spettacolo.