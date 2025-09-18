Cofferati e Pezzotta parlano di pace Flash mob per Gaza

Un flash mob per lo stop alla guerra a Gaza ha dato il via alla giornata dedicata al futuro della rappresentanza sindacale e politica, organizzata a Cattolica dallo Spi-Cgil (il sindacato dei pensionati) della Lombardia e dell’ Emilia-Romagna. Più di 700 partecipanti hanno reso visibile la propria volontà di non cedere alla rassegnazione alzando cartelli con la bandiera palestinese e la scritta ‘ Palestina libera ’. Così l’attualità ha fatto irruzione nel convegno ‘Democrazia e Rappresentanza - Strategie per il domani’ che ha visto alternarsi sul palco ospiti prestigiosi del mondo sindacale e politico: da Sergio Cofferati a Savino Pezzotta, da Gianni Cuperlo a Ezio Mauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cofferati e Pezzotta parlano di pace. Flash mob per Gaza

In questa notizia si parla di: cofferati - pezzotta

Cofferati e Pezzotta parlano di pace. Flash mob per Gaza.

Cofferati e Pezzotta parlano di pace. Flash mob per Gaza - Un flash mob per lo stop alla guerra a Gaza ha dato il via alla giornata dedicata al futuro della rappresentanza sindacale e politica, organizzata a Cattolica dallo Spi- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cofferati e Cuperlo parlano di democrazia e rappresentanza - In un autunno politico segnato da tensioni sociali e da un dibattito europeo sempre più acceso sul futuro della ... msn.com scrive