Cody Rhodes e il futuro della WWE | Un giorno potrei guidarla ma non sono ancora pronto

Cody Rhodes è senza dubbio uno dei nomi più importanti della WWE e la sua mente per il business è considerata eccezionale. Arriverà un momento in cui Triple H si ritirerà e ora Rhodes ha parlato della possibilità di prendere le redini della compagnia dopo di lui. In un'intervista con ESPN, a Cody è stato chiesto se vorrebbe guidare la WWE tra dieci anni, quando Triple H farà un passo indietro. Rhodes ha ammesso che sembra esserci già una sorta di " gara " per quel ruolo. All'inizio pensava di essere la scelta più ovvia, vista la sua esperienza, ma non è sicuro di essere davvero il candidato migliore: "Credo che stia iniziando a esserci una competizione per quel posto.

