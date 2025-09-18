Cody Rhodes e il futuro della WWE | Un giorno potrei guidarla ma non sono ancora pronto
Cody Rhodes è senza dubbio uno dei nomi più importanti della WWE e la sua mente per il business è considerata eccezionale. Arriverà un momento in cui Triple H si ritirerà e ora Rhodes ha parlato della possibilità di prendere le redini della compagnia dopo di lui. In un’intervista con ESPN, a Cody è stato chiesto se vorrebbe guidare la WWE tra dieci anni, quando Triple H farà un passo indietro. Rhodes ha ammesso che sembra esserci già una sorta di “ gara ” per quel ruolo. All’inizio pensava di essere la scelta più ovvia, vista la sua esperienza, ma non è sicuro di essere davvero il candidato migliore: “Credo che stia iniziando a esserci una competizione per quel posto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: cody - rhodes
WWE: Lacrime e gloria per Cody Rhodes, batte John Cena e torna campione a SummerSlam
WWE: Cody Rhodes verso un turn heel? Il dibattito che divide tutti
WWE: Cody Rhodes vince il King of the Ring e sfiderà il campione a SummerSlam
La sfida fra Cody Rhodes e Drew McIntyre entra nel vivo... Brock Lesnar è a WWE SmackDown, cosa succederà? Segui l'episodio on demand su discovery+. I risultati dello show: bit.ly/4mcfuOs - facebook.com Vai su Facebook
Le belle parole di Shawn Michaels per Cody Rhodes #TSOW #TSOS - X Vai su X
Cody Rhodes: Adoro Bron Breakker, è lui il futuro della WWE!; Ultime notizie sul futuro di Cody Rhodes nella WWE; WWE: Cody Rhodes chiarisce il suo futuro.
Un altro astro della WWE confermato per il ritorno a Wrestlepalooza dopo Cody Rhodes - Triple H ha appena scosso il Pat McAfee Show con un annuncio che sta mandando in visibilio i fan della WWE. Secondo worldwrestling.it
WWE: Cody Rhodes sarà a Wrestlepalooza, ufficiale un grande match - La card di Wrestlepalooza si è appena impreziosita grazie ad un grandissimo match con protagonista Cody Rhodes ... Da spaziowrestling.it