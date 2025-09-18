Codevigo picchia la moglie e la minaccia di morte perché non guadagna abbastanza

Anni di maltrattamenti e minacce. Un uomo di 36 anni residente in provincia di Padova è stato sottoposto a provvedimenti restrittivi dal gip a seguito di anni di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie. L'uomo accusava la donna di non guadagnare abbastanza per soddisfare le sue richieste economiche. Il provvedimento prevede l'allontanamento dall'abitazione familiare, il divieto di avvicinamento alla vittima e l' obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Vessazioni davanti ai figli. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo da tempo percuoteva e minacciava di morte la moglie, anche alla presenza dei figli minori.

