Codau 2025 min Bernini | Salvare offerta formativa con internazionalizzazione università

(Adnkronos) – “In questo momento abbiamo un calo demografico che ci dice che una buona parte dell'offerta formativa che noi stiamo organizzando rischierebbe di non avere un bacino di utenza. Pertanto, la prima cosa che dobbiamo fare per le università è internazionalizzarle”. Sono le dichiarazioni di Anna Maria Bernini, ministro dell'università e della ricerca, in occasione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it