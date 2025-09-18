codau 2025 le infrastrutture di ricerca al centro del futuro universitario

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Il 22° Convegno del Codau, il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, si è aperto oggi con la seconda giornata con un focus sul ruolo strategico della ricerca e delle infrastrutture universitarie nel plasmare il futuro del sistema accademico italiano. Tra i protagonisti dell'evento, Antonio Zoccoli, Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha sottolineato l'importanza delle infrastrutture di ricerca per rafforzare la competitività delle università italiane e attrarre giovani talenti, sia dall'Italia che dall'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

