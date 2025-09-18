Codau 2025 competizione e collaborazione tra atenei per affrontare le sfide globali

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Il 22° Convegno Nazionale del CoDAU, la Conferenza dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, si è aperto oggi a Milano con un'edizione storica: per la prima volta ospitato in collaborazione tra l'Università Bocconi e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Al centro dei lavori, il tema della competizione e della collaborazione tra atenei, essenziale per il sistema universitario italiano in un'epoca di trasformazioni digitali e geopolitiche. Riccardo Taranto, Consigliere Delegato dell'Università Bocconi, ha espresso grande apprezzamento per l'evento, sottolineando l'importanza di un approccio sinergico per superare le sfide contemporanee. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Codau 2025, competizione e collaborazione tra atenei per affrontare le sfide globali

