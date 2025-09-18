Clizia Incorvaia ha sfiorato la tragedia il dramma che pochi conoscono | Mangiavo una mela al giorno

Dietro il sorriso solare e il profilo sempre impeccabile di Clizia Incorvaia si nasconde una verità che in pochi conoscono davvero. Ospite nel salotto televisivo di La Volta Buona, la showgirl ha deciso di aprire il cuore e raccontare uno dei momenti più difficili della sua vita: un periodo segnato da privazioni estreme, insicurezze profonde e dal desiderio ossessivo di adeguarsi agli standard imposti dal mondo della moda. Un racconto duro, che ha colpito il pubblico e che oggi rappresenta una testimonianza preziosa per tutte le giovani donne che inseguono ideali irrealistici. Clizia Incorvaia e la tragedia sfiorata: quando mangiava una mela al giorno. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Clizia Incorvaia ha sfiorato la tragedia, il dramma che pochi conoscono: «Mangiavo una mela al giorno»

