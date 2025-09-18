Clima estivo una giornata con 31°C a Torino poi la pioggia | le previsioni meteo

Tempo stabile e soleggiato sul Piemonte nei prossimi giorni grazie all’anticiclone sub tropicale che si è impadronito dell’Europa centro-meridionale. “Le temperature aumenteranno e si porteranno su valori del tutto estivi, con valori in pianura anche intorno a 30°C. In particolare sabato 20. 🔗 Leggi su Torinotoday.it