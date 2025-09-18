Clima estivo una giornata con 31°C a Torino poi la pioggia | le previsioni meteo

Torinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo stabile e soleggiato sul Piemonte nei prossimi giorni grazie all’anticiclone sub tropicale che si è impadronito dell’Europa centro-meridionale. “Le temperature aumenteranno e si porteranno su valori del tutto estivi, con valori in pianura anche intorno a 30°C. In particolare sabato 20. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clima - estivo

Previsioni meteo, fulmini, grandine e venti di downburst: il nuovo clima estivo italiano

Weekend meteo shock in Italia: clima estivo tradito dai violenti temporali improvvisi?

Allerta gialla per temporali su una parte dell'Abruzzo, ma poi torna un clima estivo: le previsioni meteo

clima estivo giornata 31176cMeteo, estate bis in Italia con caldo, sole e picchi di oltre 30°: ecco dove - Settimana di stampo estivo in Italia con clima soleggiato e temperature con picchi anche di oltre 30°. Segnala meteo.it

Meteo: Domenica con clima da vacanze, sole e temperature estive - In attesa dei prossimi cambiamenti, l’ Italia si appresta dunque a vivere una domenica dal sapore decisamente vacanziero, quasi come se l’estate non volesse ancora abbandonare la scena. Secondo ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Clima Estivo Giornata 31176c