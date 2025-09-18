Clima di odio | scorta rafforzata ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini

Il governo ha deciso di "innalzare" la vigilanza ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Inalterata quella per la premier Giorgia Meloni, già ai massimi livelli. La misura, si apprende da fonti qualificate, è stata presa in una riunione oggi in prefettura a Roma, nel corso della quale è stato deciso di sensibilizzare l'attuazione o aumentare il livello dei servizi di tutela di alcune personalità istituzionali e politiche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Clima di odio: scorta rafforzata ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini

In questa notizia si parla di: clima - odio

Clima d’odio contro gli ebrei, Walker Meghnagi elenca gli episodi e incolpa il centrosinistra

Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”

"Preoccupante clima d'odio anti-israeliano". La denuncia del centrodestra milanese

#tagada Scontro in studio tra Elisabetta Piccolotti (Avs) e Nicola Procaccini (FdI) sulle posizione di clima d'odio conseguenti l'omicidio di Charlie Kirk in Usa. - X Vai su X

Tagadà. . Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi risponde alle dichiarazioni di Luca Ciriani sul clima d'odio dopo l'omicidio Kirk: "Non so se il governo funzioni, ma quello che non funzionano sono le rotelle di questo ministro. Non accetto paragoni con le Brigate - facebook.com Vai su Facebook

Rafforzata la scorta per Tajani e Salvini: Il clima non è dei migliori.; Scorta rafforzata per Bernini. Il ministro: Piazza ai limiti dell'eversione. Schlein e Landini riflettano; Odio e minacce, Maguire ha paura e vive sotto scorta: Via da Manchester o ti uccidiamo.

Potenziata la scorta a Meloni, Salvini e Tajani. Il ministro degli Esteri: “Clima non dei migliori” - Rafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’assassinio di Charlie Kirk. Scrive blitzquotidiano.it

Rafforzata protezione per Tajani e Salvini. Ministro Esteri: “Clima non dei migliori" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rafforzata protezione per Tajani e Salvini. Segnala tg24.sky.it