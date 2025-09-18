Clima di odio | scorta rafforzata ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini

Il governo ha deciso di "innalzare" la vigilanza ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Inalterata quella per la premier Giorgia Meloni, già ai massimi livelli. La misura, si apprende da fonti qualificate, è stata presa in una riunione oggi in prefettura a Roma, nel corso della quale è stato deciso di sensibilizzare l'attuazione o aumentare il livello dei servizi di tutela di alcune personalità istituzionali e politiche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

