Claudio Stecchi e l’aneddoto su Furlani | Quella volta senza documenti…La mamma si arrabbiò
Mattia Furlani ha tinto d’oro i Mondiali di atletica a Tokyo per l’Italia. Il trionfo della giovane stella dell’atletica italiana nel salto in lungo è stato l’argomento principale dell’ultima puntata dello speciale Sprint Zone proprio sulla rassegna iridata. Ospite della trasmissione di Ferdinando Savarese ed Enrico Spada è stato l’astista Claudio Stecchi, che ha parlato anche dell’ennesimo record del mondo di Armand Duplantis. In apertura di intervista, Stecchi ha parlato anche del recupero dal grave infortunio al tendine d’Achille: “Finalmente sto bene. Il tendine inizia a dare buoni segni. Ho fatto tutta l’estate zoppicando, ma verso la fine ho iniziato a superare il dolore e ho cominciato a fare del lavoro dinamico. 🔗 Leggi su Oasport.it
