Classifica FIFA aggiornata | l’Italia guadagna terreno cambia la Top 10 mondiale! I dettagli

Calcionews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo ranking FIFA: balzo in avanti per l’Italia, tutte le novità in classifica. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sugli azzurri L’effetto Gattuso si fa sentire subito. Dopo appena due partite alla guida della Nazionale, Gennaro Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e simbolo di grinta e determinazione, riporta l’Italia tra le prime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

