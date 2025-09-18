Nuovo ranking FIFA: balzo in avanti per l’Italia, tutte le novità in classifica. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sugli azzurri L’effetto Gattuso si fa sentire subito. Dopo appena due partite alla guida della Nazionale, Gennaro Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e simbolo di grinta e determinazione, riporta l’Italia tra le prime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Classifica FIFA aggiornata: l’Italia guadagna terreno, cambia la Top 10 mondiale! I dettagli