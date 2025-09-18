Classi pollaio Alleanza Verdi Sinistra deposita la proposta di legge Non più di 20 alunni per classe 500 milioni togliendoli alla scuola privata

Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato presso la Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per combattere il sovraffollamento delle classi italiane. L'iniziativa, intitolata "Non più di 20 per classe", punta a rivoluzionare la qualità dell'istruzione pubblica attraverso la riduzione del numero di studenti per aula. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

