Clapcich skipper d’acciaio | Curare fisico e mente per sfidare mari e venti
La skipper triestina su Malizia chiude con il terzo posto di Boka Bay (in Montenegro) l’ultima tappa di The Ocean Race 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La velista triestina Francesca Clapcich, co-skipper dell'imbarcazione Malizia, sta partecipando alla Ocean Race, approdata ieri a Genova. Nell'intervista parla della prossima tappa che la porterà in Adriatico, nel Montenegro.