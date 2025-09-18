City-Napoli le ultime di formazione | Milinkovic-Savic favorito su Meret

"> A poche ore dal fischio d’inizio di Manchester City-Napoli, la redazione di Sky Sport fa il punto sulle probabili formazioni. In porta, nonostante il recupero di Meret dopo l’affaticamento muscolare, potrebbe esserci ancora spazio per Vanja Milinkovic-Savic, già titolare sabato scorso al “Franchi” contro la Fiorentina. L’altro ballottaggio è sulla corsia sinistra, dove Antonio Conte dovrà scegliere tra Olivera e Spinazzola. Da non dimenticare, però, anche l’opzione Gutierrez, che presto farà il suo esordio in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - City-Napoli, le ultime di formazione: Milinkovic-Savic favorito su Meret

