City-Napoli le pagelle | Foden dipinge 7,5 Di Lorenzo merita 4

Milinkovic-Savic è il migliore in campo nella squadra di Conte, Politano lotta (6,5). Brillano Haaland e Doku (7). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - City-Napoli, le pagelle: Foden dipinge, 7,5. Di Lorenzo merita 4

In questa notizia si parla di: city - napoli

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

#ManCityNapoli - X Vai su X

Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7 - facebook.com Vai su Facebook

Manchester City-Napoli 2-0, pagelle e tabellino: Haaland letale, Doku e Foden danno spettacolo, Politano e Milinkovic-Savic non bastano, male Di Lorenzo, McTominay spento; City-Napoli, le pagelle: Foden dipinge, 7,5. Di Lorenzo merita 4; Manchester City-Napoli, le pagelle di Fabio Caressa.

PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY-NAPOLI : Di Lorenzo inguaia Conte, Doku e Foden stellari - 1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol (80' Aké), O’Reilly; Rodri (60' Gonzalez); Bernardo Silva, Foden, Reijnders (80' Lewis), Doku (68' Savinho); Haaland (80' Bobb) ... Riporta calciomercato.it

Le pagelle di Manchester City-Napoli: i top e i flop del match - Pesa come un macigno l’espulsione di Di Lorenzo che cambia i piani partita del ... Come scrive ilmattino.it