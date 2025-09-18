City-Napoli le formazioni ufficiali | Conte sceglie Milinkovic e Hojlund Guardiola conferma Rodri e Foden
Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Napoli e Manchester City, che si affronteranno questa sera all’Etihad alle ore 21. Prima gara di Champions della League Phase per entrambe le compagini, che si affrontano nella competizione per la terza volta dal ritorno in Champions degli azzurri con Mazzarri (finì 1-1, gol di Cavani e Kolarov ndr). Ora sulle rispettive panchine ci sono Conte e Guardiola, che già si sono affrontati ben 7 volte in carriera (4-3 per Conte, nessun pareggio ndr). Di seguito le scelte ufficiali per la gara. Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali. MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: city - napoli
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
?Manchester #City-#Napoli, tutte le curiosità e i numeri del big match di Champions League - X Vai su X
#SSCNapoli - Vigilia di Champions League: Man City-Napoli Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions League; Formazioni ufficiali Manchester City-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Spinazzola, De Bruyne, Hojlund e Haaland; Manchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic.
Man City-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma l'intero undici anti-Fiorentina - Ci siamo: il Napoli è pronto a debuttare nella Champions League 2025/26. Scrive tuttomercatoweb.com
Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. Riporta sport.sky.it