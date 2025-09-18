City-Napoli Il ritorno del Re

"> «King Kev is back». La frase, raccolta dall’inviato Fabio Mandarini del Corriere dello Sport a Manchester, arriva da Martin, tassista Uber tifoso del Liverpool che, pur essendo rivale storico del City e dello United, non può fare a meno di riconoscere grandezza e rispetto per Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, dieci anni sospesi tra mito e realtà, torna oggi sul palcoscenico della Champions con un nuovo abito: quello del Napoli. Una leggenda che non muore Come sottolinea ancora Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, De Bruyne non è soltanto un ex calciatore del City: è un simbolo, un frammento di storia destinato a restare inciso per sempre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

