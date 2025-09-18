Il tecnico azzurro ha sciolto i dubbi sulla formazione in vista della sfida di questa sera: spunta una conferma Il Napoli è chiamato all’impresa. La squadra di Antonio Conte, che sta primeggiando la Serie A, affronta il Manchester City all’Etihad Stadium, in una sfida che sa di prova del nove. Gli azzurri sono pronti a dimostrare di poter competere con i colossi d’Europa, e poche ore dal fischio d’inizio, arrivano aggiornamenti cruciali sulle scelte di formazione del mister azzurro. Conte scioglie i dubbi: conferma nelle retrovie. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Antonio Conte, dopo giorni di riflessioni, sembra aver preso decisioni definitive in merito alla formazione da schierare per affrontare i Citizens. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - City – Napoli, decisione confermata: Conte ha scelto