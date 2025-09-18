City – Napoli De Laurentiis è a Manchester -VIDEO

Il presidente azzurro è arrivato in Inghilterra, dove seguirà la sua squadra nella sfida di questa sera contro gli uomini di Guardiola Il Napoli Antonio Conte sfiderà, questa sera, il Manchester City nel tempio dell’Etihad Stadium, in un duello affascinante che riporta Kevin De Bruyne nella sua ex casa. Mentre la tensione sale, un dettaglio extra-campo cattura l’attenzione: il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato in Inghilterra per supportare la squadra, e non solo. De Laurentiis arriva a Manchester: tutto pronto per il big match. Il patron partenopeo ha lasciato l’hotel dove soggiorna, dirigendosi al tradizionale pranzo organizzato dalla UEFA tra l e dirigenze delle due società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

