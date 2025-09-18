City – Napoli De Laurentiis è a Manchester -VIDEO
Il presidente azzurro è arrivato in Inghilterra, dove seguirà la sua squadra nella sfida di questa sera contro gli uomini di Guardiola Il Napoli Antonio Conte sfiderà, questa sera, il Manchester City nel tempio dell’Etihad Stadium, in un duello affascinante che riporta Kevin De Bruyne nella sua ex casa. Mentre la tensione sale, un dettaglio extra-campo cattura l’attenzione: il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato in Inghilterra per supportare la squadra, e non solo. De Laurentiis arriva a Manchester: tutto pronto per il big match. Il patron partenopeo ha lasciato l’hotel dove soggiorna, dirigendosi al tradizionale pranzo organizzato dalla UEFA tra l e dirigenze delle due società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Manchester City-Napoli, il giorno dell'esordio: dove vederla, probabili formazioni e ultime notizie - X Vai su X
Domani in campo il Napoli, a Manchester contro il City di Guardiola - facebook.com Vai su Facebook
City – Napoli arriva un’ultim’ora che cambia tutto | l’annuncio; Manchester City – Napoli Conte ha già scelto | l’undici titolare che scenderà in campo all’Etihad; City – Napoli Di Lorenzo svela l’obiettivo | è successo in conferenza.
LIVE Manchester City-Napoli, Champions League calcio in DIRETTA: De Bruyne ritrova il suo vecchio stadio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Manchester City- oasport.it scrive
Manchester City-Napoli: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni. Conte conferma Hojlund - La Champions League non si ferma: oggi tocca al Napoli di Conte che sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola. Come scrive msn.com