C'è un solo modo per descrivere la partita del Napoli a Manchester: a testa altissima. Nonostante una sconfitta per 2-0, la squadra di Antonio Conte esce dall'Etihad Stadium con la consapevolezza di aver lottato con un coraggio immenso, piegata da un episodio che ha cambiato tutto e dalla forza disarmante dei campioni d'Europa. Il contatto Di Lorenzo–Haaland poco prima dell'area Il Rosso che Spezza la Partita. Per 21 minuti, il Napoli gioca alla pari, mostrando personalità. Poi, l'episodio che indirizza la serata. Haaland scappa via e Di Lorenzo lo stende al limite dell'area. L'arbitro Zwayer, richiamato dal VAR, non ha dubbi: chiara occasione da gol e cartellino rosso per il capitano.

City–Napoli 0-2: rosso al 21', un'ora da eroi in 10. Poi Haaland e Doku