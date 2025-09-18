City contro Napoli Pep | Conte tabù? Oggi lo vedremo

Il Manchester City arriva alla prima di Champions con la carica di chi ha appena vinto il derby con lo United, mentre il Napoli è la squadra più in forma della nostra seria A. Tra l’altro le squadre di Pep Guardiola (nella foto) hanno sempre fatto fatica contro quelle di Conte. "Oggi vedremo se è ancora così - spiega il mister dei The Citizens - ho grande rispetto per mister Conte: ovunque va fa bene". Questo il programma della prima giornata di Champions League. Risultati: Atletico Bilbao-Arsenal 0-2; Psv Eindhoven-Union Saint-Gilloise 1-3; Juventus-Borussia Dortmund 4-4; Real Madrid-Marsiglia 2-1; Benfica-Qarabag 2-3; Tottenham-Villarreal 1-0, Olympiacos-Pafos 0-0, Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2, Ajax-Inter 0-2, Bayern Monaco-Chelsea 3-1, Liverpool-Atletico Madrid 2-0, Psg-Atalanta 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - City contro Napoli. Pep: "Conte tabù?. Oggi lo vedremo"

